In Beveren werd er weer naar hartelust gegrield dankzij de komst van Sint-Maarten

Sint-Maarten was gisteren in de regio. Zo kon je in Beveren weer gaan grielen. Op 11 november doet Sint-Maarten traditiegetrouw zijn ronde door de straten van Beveren. De apotheose van zijn tocht vindt plaats op de Grote Markt. Dan gooit Sint-Maarten vanop de pui van het oude gemeentehuis, samen met de burgemeester en leden van schepencollege, massa's snoep naar de kinderen. Dat tafereel staat al meer dan 70 jaar bekend als 'grielen'. Het is iets unieks in Beveren. De kinderen proberen dan zoveel mogelijk snoepjes te verzamelen, en ze hebben daar allemaal hun eigen technieken voor. Over 4 jaar is het de 75ste keer dat Sint-Maarten de kinderen in Beveren laat grielen, en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan.