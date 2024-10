In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht willen Wij, Samen Sterk en N-VA de gemeente verbinden met een nieuwe naam

In de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht hebben Wij Samen Sterk en N-VA donderdag hun bestuursakkoord voorgesteld. Ze willen het moeilijke fusieverhaal achter zich laten en met een geheel nieuwe naam komen, waarin 'Beveren' niet langer voorkomt. In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht werd de verkiezing gewonnen door de lijst Wij Samen Sterk, van CD&V, Open Vld en onafhankelijken. Samen met N-VA heeft het kartel een comfortabele meerderheid om het beleid van de afgelopen twaalf jaar in Beveren verder te zetten.