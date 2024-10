Voor wie nog aan het avondeten moet beginnen, geven we nog wat inspiratie mee. Want hoe maak je de beste vol-au-vent van ons land? Vier topchefs gingen er vandaag mee aan de slag in de Melkerij van Inex in Bavegem. De creaties van deze Belgische klassieker werden beoordeeld door een professionele jury met onder andere Lode De Roover van restaurant Fleur De Lin in Zele. En er waren een aantal zeer verrassende versies bij.