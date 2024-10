In Aalst hebben N-VA, cd&v en Voor Aalst de intentie om een coalitie te vormen

Houd de schouw van het administratief centrum in Aalst in de gaten, want er is bijna witte rook. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) heeft zojuist laten weten aan TV Oost Nieuws dat hij zo goed als rond is met het vormen van een coalitie voor de komende zes jaar. Zo zou hij samen met N-VA, cd&v en Voor Aalst de stad willen besturen. De drie partijen hebben een bestuursakkoord klaar dat door de onderhandelaars van de drie partijen is ondertekend. Woensdagavond buigen de partijbesturen zich over de tekst, en als die akkoord gaan, dan kan de coalitie op donderdag bevestigd worden. “Na uitgebreide gedachtewisselingen en inhoudelijke debatten is gebleken dat N-VA programmatorisch het meeste raakvlakken heeft met cd&v en Voor Aalst,” aldus Christoph D’Haese (N-VA). “Het is alleszins een doordacht en stevig centrumrechts akkoord geworden. Donderdagmiddag, na de goedkeuring van het akkoord door de partijbesturen, volgt er uitgebreide inhoudelijke toelichting en wordt er ook gecommuniceerd over de verdeling van de bevoegdheden.” Indien deze coalitie in het zadel wordt gehesen dan zal de stad bestuurd worden met een meerderheid van 25 op 45 zetels.