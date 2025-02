In 2032 heeft Dendermonde een gloednieuw station, eerste werken starten morgen

Vanaf morgen begint de NMBS aan de eerste fase van een grote metamorfose van het station van Dendermonde. De werken zullen in totaal 7 jaar duren. Het enige wat niet verandert, is het bekende toegangsgebouw aan de voorkant. Al de rest wordt grondig gemoderniseerd. Het wordt een huzarenstukje en daarom zullen de werken gefaseerd verlopen. Het station van Dendermonde is een belangrijk knooppunt. Iedere dag nemen zo'n 5.000 reizigers er één van de 200 treinen. Morgen begint de afbraak van de brug over de Vondelbeek. Daar komt een nieuwe voetgangersbrug.