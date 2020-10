Ilse Uyttersprot herdacht met voorbehouden zitje in Aalsters sportcentrum Schotte

De vakantie loopt ten einde. Dat wil ook zeggen dat de vakantiejobs er bijna opzitten. Voor Jean-Claude was het vandaag zijn voorlaatste werkdag in de Aldi in Sint-Gillis-Waas. Hij deed daar een job die de zomer van 2020 typeert: de winkelkarretjes ontsmetten. En hij deed dat met zoveel toewijding en plezier dat de klanten hem niet gauw zullen vergeten. Ze sloten Jean-Claude in hun hart, en velen brachten hem vandaag een laatste bezoekje. Want hierna wil Jean-Claude aan zijn acteercarrière werken.