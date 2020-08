Illegaal ingericht loungecafé in Aalst gesloten

Burgemeester van Aalst Christoph D'Haese heeft een illegale loungebar gesloten in het centrum van de stad. Volgens D'Haese had de Albanese uitbater de bar in de Alfred Nichelsstraat ingericht zonder geldige vergunning. Er stonden ook waterpijpen opgesteld in de zaak. Terwijl het gebruik van shisha's sinds kort verboden is op het grondgebied. Dat is één van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Iedereen moet de regels respecteren, en zeker in deze barre coronatijden. Dat liet de burgemeester nadien weten op sociale media.