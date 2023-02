En eindigen doen we met verfrissende beelden uit Dendermonde. Want daar zijn ijsberen vanover het hele land het water ingedoken vlak naast zwembad Olympos. Dat water is amper 4 graden warm. In Dendermonde maken ze er trouwens elk jaar een wedstrijdje van. Want je kan er onder meer de titel van snelste ijsbeer verdienen. Maar het is in de eerste plaats vooral bibberen geblazen.