Iendracht Veroit in de Carré, spelers vieren titel in stijl

In Denderleeuw is er heel wat onduidelijkheid over een gewapende overval in Welle. Zaterdagavond zouden vier personen een huis overvallen hebben in de Kemelweg. Het viertal kon vluchten maar werd in de loop van de avond opgepakt. Wat er precies gebeurd is, dat is nog onduidelijk. Maar vrij snel na de overval werd er gezegd dat de overval in scène was gezet. Maar dat ontkent de getroffen familie ten stelligste. Ook vandaag was de politie aanwezig in het huis. Het onderzoek wordt gevoerd door het parket van Oost-Vlaanderen. Maar het parket wil niets zeggen in het belang van dat onderzoek.