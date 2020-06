Het federaal parket heeft vandaag een huiszoeking gedaan op de site van de kerncentrale van Doel. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel aan onze redactie. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel aan onze redactie. De reden van de huiszoeking wil Electrabel officieel niet kwijt. Maar alles wijst erop dat één en ander kadert in het onderzoek naar de sabotage van Doel 4. Vijf jaar geleden vloeide 65.000 liter olie weg nadat iemand een kraan had gesaboteerd in de kerncentrale. Daardoor liep de turbine vast en viel de reactor stil. Er was nooit nucleair gevaar, maar de materiële schade liep op tot meer dan 100 miljoen euro. De dader is zo goed als zeker een werknemer. Naast de huiszoeking in Doel was er ook sprake van een huiszoeking op het hoofdkantoor van Engie in Brussel. Maar die geruchten kloppen niet, aldus de woordvoerster.