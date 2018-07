Afsluiten doen we vandaag met beelden vanop een ander feest. Vrijdagavond zakte de Wase jeugd naar goede gewoonte weer massaal af naar de Openluchtfuif in Nieuwkerken. Met bijna 7.000 bezoekers was het terrein zo goed als uitverkocht. Voor de eerste keer werd ook het principe 'binnen is binnen, buiten is buiten' gehanteerd. Met je ticket kon je dus maar 1 keer het terrein betreden. Met deze maatregel wil de organisatie de overlast voor de omgeving van het festivalterrein beperken. De Openluchtfuif verliep zonder incidenten. AMBI OUT