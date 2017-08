Ieder jaar 30.000 ton huisvuil uit Vlaams-Brabant via binnenwater naar Doel

In Lokeren is afgelopen nacht een man van 32 om het leven gekomen bij een zware crash op de E17. De vrouw van de man is in levensgevaar weg gebracht naar het ziekenhuis.Het ongeval gebeurde aan de wegenwerken op de E17 in Lokeren, in de richting van Gent. Aan die werken stond er een kleine file. Daar zijn twee vrachtwagens en een personenwagen rond 1 uur gebotst. De personenwagen zat gekneld tussen de vrachtwagens en de passagiers moesten uit de wagen bevrijd worden. De vrachtwagenbestuurder raakte lichtgewond. Er waren ook nog twee andere vrachtwagens betrokken bij het ongeval, maar die liepen enkel materiële schade op.De vrachtwagenbestuurder legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. De tachograafschijf werd in beslag genomen.Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Alle betrokken voertuigen werden in beslag genomen voor verder onderzoek.De snelweg werd de hele nacht afgesloten en dat zorgde ook deze ochtend nog voor hinder, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer van Antwerpen naar Gent moest de snelweg in Lokeren verlaten om er in Beervelde opnieuw op te rijden.