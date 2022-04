Idner Martins over zijn nieuwe job bij Lindemans: "De juiste man op de juiste plaats"

Idner Martins is heel blij dat hij de nieuwe coach van volleybalclub Lindemans Aalst wordt. Zoals u vrijdag al kon zien in ons nieuws, is de Portugees van 43 de opvolger van coach Johan Devoghel. Het bestuur kreeg zo'n twintig sollicitaties binnen, maar Martins is vereerd dat de keuze op hem viel. Hij staat nog maar aan het begin van zijn carrière en kan nog geen indrukwekkende adelbrieven voorleggen. Toch is hij ambitieus. Hij wil zijn tonnen ervaring als speler doorgeven aan de groep.