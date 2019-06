Iconische Sint-Niklase boekenwinkel 't Oneindige Verhaal blijft dan toch bestaan

Goed nieuws voor de boekenliefhebbers in het Waasland, want de iconische boekenwinkel 't Oneindige Verhaal in de Stationsstraat in Sint-Niklaas blijft bestaan. Er hebben zich twee overnemers aangeboden, een fotograaf en een schrijfster, en het koppel zal de boekenwinkel vanaf dit najaar voortzetten. 't Oneindige Verhaal is één van de laatste kwaliteitsboekhandels van ons land, en bestaat zo'n 25 jaar. Veel Wase schrijvers zoals Tom Lanoye zijn er kind aan huis, en komen er ook vaak signeren en lezingen geven. Maar de winkel leed de laatste jaren onder de verkoop van boeken op het internet, en kondigde een tijdje geleden de sluiting aan. De nieuwe eigenaars willen de zaak uitbreiden met een koffiebar en een gedeelte voor kunstfotografie.