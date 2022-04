Iconische Aalsterse stripwinkel Hermelijn verhuisd: "Dit aanbod vind je niet in Gent!"

En om af te sluiten gaan we nog even naar de thuisstad van Lindemans. Want daar is strip- en spelwinkel Hermelijn dit weekend verhuisd naar een nieuwe, maar vooral een grotere locatie. De winkel is al jaar en dag een gevestigde waarde in Aalst. En door dat jarenlange succes was uitbreiding noodzakelijk. Zelfs in tijden waar er steeds vaker digitaal wordt gelezen en gegamed. Zowel de trouwe klanten als de nieuwe reageren alvast enthousiast.