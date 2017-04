Wielrenner Oliver Naesen zal zondag ambitieus aan de start van Parijs-Roubaix staan. De AG2R-renner voelt zich, ondanks zijn dramatische val in de Ronde afgelopen zondag in bloedvorm. In heel het pelotons zijn slechts vier renners beter dan ik, zegt hij zelf. Naesen rijdt morgen ook mee in de Scheldeprijs, al ziet hij die klassieker eerder als een stevige training.