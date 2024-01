Huurders laten stort achter in woning van Luc uit Geraardsbergen: "Huurders zijn spoorloos, de 25.000 euro opruimkosten zijn voor mij"

In Geraardsbergen hebben huurders een ware ravage aangericht hun huurwoning. De binnenkoer ligt er volledig vol met afval. En binnen is er heel wat stuk en gestolen. Een onaangenaam nieuwjaarscadeau voor de verhuurder, de 72-jarige Luc. Hij verhuurt al meer dan 40 jaar enkele woningen, maar door dit voorval ziet hij dat niet langer zitten. Hij is al twee dagen bezig met opruimen. De schade, die loopt volgens Luc op tot wel 25.000 euro.