Hulpverleners helpen Sinterklaas een handje in Sint-Niklaas

Een koppel uit Sint-Lievens-Houtem is compleet radeloos na een draagmoederschap in Georgië. De draagmoederschap op zich is goed verlopen. Het koppel is al vier maanden de trotse ouders van een tweeling, twee meisjes. Maar, en dat is het grote probleem, de meisjes mogen voorlopig niet naar België komen. De Belgische ambassade wil of kan de papieren van de tweeling niet in orde brengen. Het kersverse gezin zit daarom nu al vier maanden vast in Georgië, in een klein appartementje, in erbarmelijke omstandigheden. De mama is intussen noodgedwongen teruggekeerd naar huis en doet nu anoniem haar verhaal aan TV Oost Nieuws.