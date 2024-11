In Denderleeuw heeft de brandweer deze nacht verschillende uren gezocht naar een man die in het water zou zijn beland. Volgens getuigen was de man vermoedelijk onder invloed van alcohol. Er werd een fiets gevonden en duikers doorzochten de Dender naar een mogelijk slachtoffer. Het zou gaan om een jongeman, een twintiger of een dertiger. Na een lange zoektocht werd voorlopig niemand aangetroffen.