Hulpdiensten zoeken urenlang naar man die mogelijk in de Dender belandde

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de Aalsterse brandweer verschillende uren gezocht naar een man die volgens een getuige in het water was beland. De brandweer kreeg de oproep rond 1 uur 's nachts. Aan het jaagpad lag er een fiets, en er werd melding gemaakt van een man die mogelijk in het water was beland. Duikers doorzochten daarop de Dender, maar zonder resultaat. Verdere informatie ontbreekt voorlopig nog. Het is niet uitgesloten dat de persoon alsnog is thuisgeraakt.