Hulpdiensten worstelen met nieuw fenomeen: schijngevechten

Nog in Beveren zal vanaf september een steward het probleem van hangjongeren in het centrum aanpakken. Het gebeurt nu heel vaak, wanneer het slecht weer is, dat jongeren gaan schuilen in winkels of supermarkten. En daar durven ze al eens voor overlast zorgen. De gemeente grijpt daarom in en zal iemand laten patrouilleren om te zien of alles rustig en ordentelijk verloopt.