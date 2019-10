Is er een dief aan het werk op de begraafplaats van Lebbeke? Dat vraagt de gemeente zich af. De laatste dagen maken heel wat bezoekers melding van gestolen bloemstukken. Voor wie een dierbare verloren is, natuurlijk een erg pijnlijke zaak. Zeker in deze tijd van het jaar. Sinds kort is het kerkhof 24 uur open, maar volgens de gemeente zou dat het probleem niet zijn. Het bestuur bekijkt of bewakingscamera's een oplossing kunnen bieden.