Hulpdiensten trainen voor het eerst in zestig meter lange oefentunnel

Meer dan 45% of bijna de helft van alle frituuroliën en vetten wordt niet gerecycleerd. En dat is heel slecht voor het milieu. Afvalintercommunale IDM wil daar verandering in brengen door frituurolieboxen te plaatsen op openbaar domein. Dat proefproject is nu een maand bezig en de eerste resulaten zijn bemoedigend. De hoeveelheid ingezamelde frituurolie is al met bijna een derde toegenomen. Het proefproject loopt nog zes maanden verder. Daarna zal IDM evalueren of de boxen inderdaad een succes zijn en of er niet te veel sluikstort mee gepaard gaat. In onze regio staan er nu vier Olioboxen: twee in Zele, één in Lokeren en één in Moerbeke. De aangeleverde vetten en oliën kunnen gerecycleerd worden tot biodiesel, brandstof voor vliegtuigen en in een later stadium tot bioplastics.