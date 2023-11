Hulpdiensten speuren naar lichaam in Dender: zoektocht levert niets op

Het was rond half negen vanmorgen dat de brandweer van Berlare, Dendermonde en Lede ter plaatse werden geroepen voor een zware brand in een loods. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak en was er een hevige rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon ook binnen in de loods gaan om de brand verder te bestrijden. Daar werd een illegale cannabisplantage ontdekt. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door een installatie die vuur vatte. Het is nog niet duidelijk of er ook iemand aanwezig was. Volgens de buurt stond de loods al een tijdje leeg.