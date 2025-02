Hulpdiensten opgeroepen voor man die brand dreigt te stichten in Nederhasselt

In de Keylandstraat in Nederhasselt, bij Ninove, werd de brandweer van Aalst, Denderleeuw en Haaltert gisteravond laat opgeroepen voor een brand in een woning. Bij aankomst bleek er van een brand niks te merken, maar de bewoner, een vijftiger, dreigde er wel mee om zijn woning alsnog zelf in brand te steken. Hij had een telefoontje gepleegd om dat aan te kondigen. Aan de basis van het dreigement zouden privé-problemen liggen. De man verhinderde de hulpdiensten ook de toegang tot zijn woning. Na een uur kon de situatie toch bekoeld worden. Ook medewerkers van Fluvius werden ter plaatse geroepen, maar ook zij hoefden niet meteen in te grijpen.