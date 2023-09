Hulpdiensten massaal paraat voor noodplanoefening in gemeenteschool in Zele

In Zottegem is deze ochtend een man van 78 jaar dood aangetroffen op straat. Het lichaam van de man lag op de middenberm van de Kastanjelaan. De brandweer van Zottegem kwam met een tent ter plaatse als afscherming voor het publiek. Volgens onze informatie zou de man rond half twaalf vannacht uit het café in de straat gestapt zijn. Dat moet blijken uit bewakingsbeelden. Politie en parket onderzochten de zaak aanvankelijk als een verdacht overlijden. Maar uit de vaststellingen en onderzoek van de wetsarts blijkt intussen dat er geen sprake is van tussenkomst van derden.