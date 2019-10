Hulpdiensten installeren evacuatiestoelen in Liefkenshoektunnel

In het bedrijf Recticel in het Oost-Vlaamse Wetteren is kort na de middag, rond half een, brand uitgebroken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en kregen het vuur ook snel onder controle. De brand was uitgebroken in een opslagplaats van het bedrijf, dat producten in schuimrubber maakt. Het bedrijf is tijdelijk ontruimd. Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Aan de buurt wordt gevraagd om preventief nog een tijdlang ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.