Het kwik is vandaag gestegen tot 28 graden. Ideaal zwemweer dus. Maar een duik in het water van Provinciaal Domein Nieuwdonk in Overmere zit er voorlopig niet in. Er is blauwalg aangetroffen in het vijverwater. De zwemzone blijft daarom gesloten. Zwemmen is tijdelijk verboden. Sinds het begin van de zomer is de zwemzone van domein Nieuwdonk betalend. Wie al een ticket had gereserveerd, zal door de provincie gecontacteerd worden en krijgt zijn geld terug. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Heel wat zwemvijvers hebben deze zomer te kampen gehad met blauwalgen. Het is een moeilijk te verhelpen probleem dat de laatste jaren steeds vaker de kop opsteekt.