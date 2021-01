Hulp voor koppel uit Beveren dat in tentje moest overleven

Deze middag is een woning in de Heikantstraat in Berlare volledig uitgebrand. De bewoner van het pand was op het moment van de brand niet thuis en bleef ongedeerd. De brand ontstond waarschijnlijk in een stal van de woning en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. De oorzaak is nog niet bekend. In de stal stonden heel wat dozen en materiaal opgeslagen. Daardoor kon de brand zich snel ontwikkelen en duurde het voor de brandweer ook langer om het vuur te doven. De woning is onbewoonbaar, maar de bewoner kan tijdelijk terecht in een woning van het OCMW.