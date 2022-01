Huizen en kelders lopen onder na hevige regenval in Ninove

In onze provincie is de overgang van oud naar nieuw zonder grote incidenten verlopen. In tegenstelling tot in Antwerpen en Brussel waar er heel wat amok was. In Gent en Zelzate moesten hulpdiensten wel tussenkomen bij wat kleine opstootjes. En de Gentse politie heeft ook een nachtelijk feestje in een dancing moeten stilleggen. Verder werd het sluitingsuur van 11 uur in de horeca goed gerespecteerd. In Aalst heeft de politie een mogelijke poging tot brandstichting kunnen voorkomen.