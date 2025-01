Huiszoeking in onderzoek diefstal Rechtvaardige Rechters leverde niets op

Er is opnieuw gezocht naar het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters. Dat gebeurde eind oktober al, maar het nieuws raakte vanochtend pas bekend. Tevergeefs gezocht eigenlijk, want na meer dan 90 jaar blijft het verdwenen paneel van het Lam Gods spoorloos en de diefstal ervan een mysterie. Waar ze precies gezocht hebben, dat wil het parket niet zeggen. Onze bronnen spreken van ergens tussen Gent en Zottegem. Het parket van Oost-Vlaanderen sluit het dossier niet af. Want ze hopen het paneel ooit terug te vinden.