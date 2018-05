Het is een opvallend en toch ook wel een verontrustend cijfer. Uit een onderzoek van Cavaria, dat de belangen van holebi's en transgenders in Vlaanderen verdedigt, blijkt dat 41 procent van de holebi-jongeren zich onveilig voelt op de middelbare school. Leerkrachten weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met negatieve uitspraken over holibi's of transgenders. Toch zijn er al een aantal scholen waar er extra aandacht wordt besteed aan jongeren met een andere geaardheid. Dat is bijvoorbeeld het geval in scholengemeenschap Sint-Nicolaas.