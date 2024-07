Huisartsenwachtpost in Ophasselt dreigt te verdwijnen

In Geraardsbergen maken ze zich zorgen over de mogelijke verdwijning van de huisartsenwachtpost. Die huisartsenwachtpost is gevestigd in het gebouw van serviceresidentie 't Hoogvelt in Ophasselt. Daar kunnen mensen in het weekend of op feestdagen terecht als ze niet-dringende medische hulp nodig hebben. Maar de post zou nu de intentie hebben uitgesproken om te vertrekken. En daardoor zullen de inwoners van Geraardsbergen waarschijnlijk moeten uitwijken naar de posten in Zottegem en Aalst. Bij de post zelf kon er voorlopig nog niemand wat meer uitleg geven. Het stadsbestuur zou een vertrek hier alvast betreuren.