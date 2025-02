Huisartsen pleiten voor toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, nu terugbetaling wordt gestopt: "We zijn één van onze hulpmiddelen kwijt"

Niet alleen in het Waasland zal er actie gevoerd worden, over heel Vlaanderen zullen huisartsen uit protest de telefoon laten rinkelen. Het is voor alle duidelijkheid geen pleidooi voor meer loon, zeggen de huisartsen. Ze willen vooral meer toegankelijke, betaalbare en efficiënte gezondheidszorg. De symbolische actie loopt tot volgende week vrijdag. Dringende oproepen worden wel nog behandeld.