Het aantal patiënten met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen ligt opnieuw boven de 2.500. Voor het eerst sinds 25 februari is die kaap opnieuw overschreden. De voorbije week zijn er gemiddeld 10.071 besmettingen per dag vastgesteld, dat is een kwart meer dan de week ervoor. In de ziekenhuizen in onze streek is er vandaag een lichte daling op de COVID-afdelingen. In totaal zijn nu 248 patiënten opgenomen. Dat zijn er 3 minder dan gisteren, maar ook nog altijd 39 meer dan een week geleden. Vooral in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren zien ze vandaag het aantal patiënten met corona sterk afnemen, van 66 gisteren naar 59 vandaag. Een week geleden lagen er daar 42 patiënten. Op de afdelingen intensieve zorg blijft het aantal opnames beheersbaar, met vandaag 8 patiënten in totaal, tegenover 10 gisteren.