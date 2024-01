En we blijven in de ziekenhuissfeer, want het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde voert in verschillende afdelingen de mondmaskerplicht weer in. Eerder deze week had het AZ nog een oproep geplaatst voor bezoekers of ze een mondmasker zouden willen dragen als ze zich wat ziek of verkouden voelen. Maar door de huidige opmars van virale infecties is het vanaf vandaag in bepaalde afdelingen in het ziekenhuis verplicht om een mondmasker te dragen. Dat geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers. Het gaan dan vooral om de afdelingen met heel kwetsbare patiënten, zoals de spoeddienst, de nierdialyse, de geriatrie en de oncologie.