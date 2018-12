Huis zwaar beschadigd na brand in Stekene

In de Zeshoekstraat in Stekene is een huis zwaar beschadigd geraakt door een brand. De bewoners van het huis merkten iets voor middernacht zelf de brand op. Ze probeerden ook zelf nog te blussen maar moesten snel vluchten. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle, maar toch is de schade aan de woning groot. De zolder en het dak brandden volledig uit, de benedenverdieping liep zware waterschade op. De bewoners, een ouder koppel, bleef ongedeerd. De brand is naar alle waarschijnlijkheid begonnen als een schouwbrand.