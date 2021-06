Huis onbewoonbaar na hevige brand in Zele

Gisterenavond heeft rond 10 uur een hevige brand gewoed in een woning in de Driesstraat in Zele. De schade is groot, want het vuur verspreidde zich snel. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. De brandweer was spoedig ter plaatse, want de getroffen woning ligt op 200 meter van de brandweerkazerne. Het vuur was snel geblust, maar de woning was dus niet meer te redden. De bewoners zijn gelukkig ongedeerd en konden de woning op tijd verlaten. Ze kunnen beroep doen op een noodwoning van de gemeente. Er hing een hele tijd een zwarte rookpluim en er was ook een hevige brandgeur. De Driesstraat was een tijdje afgesloten.