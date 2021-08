Houthakseldammen moeten Sint-Lievens-Houtem vrijwaren van modderstromen

Komt er binnenkort ook een burgemeesterswissel in Kruibeke, net zoals in Blankenberge? Het idee leeft alvast bij enkele gemeenteraadsleden. De meerderheid in Kruibeke is bijzonder wankel. De voorbije maanden werd er dan ook al enkele keren gestemd met een zogenaamde wisselmeerderheid. En sinds het nieuwe gemeentedecreet in voege is, is zo'n wissel dan niet geheel ondenkbaar.