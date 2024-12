Wielrenner Jenno Berckmoes uit Sint-Lievens-Houtem heeft zijn contract opengebroken bij zijn ploeg Lotto Dstny. Dat laat de ploeg weten op haar website. Berckmoes is 23 jaar en één van de grote talenten bij de Belgische ploeg. Hij won vorig jaar onder andere de Muur Classic in Geraardsbergen, de sluitingsprijs in Zele en een rit in de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali. Hij blijft tot 2027 bij de ploeg.