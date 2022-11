In Zonhoven, in de provincie Limburg, heeft de politie een bende opgepakt die verdacht wordt van een 16-tal home-invasions. Onder meer de gewelddadige overval bij een ouder koppel thuis in Sinaai, eind augustus, zou mogelijk ook door deze bende gepleegd zijn. De 5 aangehouden verdachten zijn van Servische en Roemeense origine. De bende was vooral uit op geld en juwelen. De buit werd in sommige gevallen verhandeld bij goudopkopers in het Antwerpse. Het parket en de federale gerechtelijke politie van Limburg voeren het verdere onderzoek.