Houtem Jaarmarkt met Baskisch tintje lokt opnieuw veel volk: "We hebben al pintxos gegeten"

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt twee verdachte overlijdens in Denderhoutem, deelgemeente van Haaltert. In een villa in Borrekent zijn twee lichamen aangetroffen. Hoe het duo precies om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Maar dat er kwaad opzet in het spel is, staat vast. Het zou om een familiedrama gaan. In de villa woont een nieuw samengesteld gezin. Later meer.