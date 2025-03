Hotelschool Aalst wint goud en brons op AEHT Trophy en organiseert volgend jaar de competitie

Campus Ledebaan, beter bekend als de hotelschool van Aalst, heeft een gouden en een bronzen medaille behaald op een prestigieuze scholenwedstrijd in Mechelen. Tijdens die wedstrijd namen leerlingen van de beste hotel- en toerismescholen uit ons land het op tegen elkaar in vier disciplines. Culinary Arts, Restaurant Service, Pastry en Tourist Destination. De winnaar per categorie mag zich trouwens opmaken voor de Europese competitie later dit jaar. En nog goed nieuws. Volgend jaar organiseert de school de competitie zelf.