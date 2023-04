Hotel Van der Valk viert 60ste verjaardag met culinair hoogstandje

Een culinair hoogstandje en dat mag u gerust letterlijk nemen. Want op 28 mei kan er in Beveren gedineerd worden op een hoogte van zo'n 50 meter. Hotelketen Van der Valk wordt 60 en haalt het bekende 'Dinner In The Sky'-concept naar het hotel. Het hotel werkt aan een museum dat de geschiedenis van Van der Valk in Beveren moet vertellen, en er komen live cookings. Maar het hoogtepunt van het feestweekend wordt dus het dineren in de lucht.