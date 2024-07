'Hot Summer Nights' met Peter Thyssen en Sandrine in première in Blankenberge

Afgelopen weekend is in Blankenberge de nieuwe zomershow 'Hot Summer Night' van het Witte Paard in première gegaan. Het Witte Paard, dat is muziek, spektakel en heel veel ambiance. Naast heel wat internationale acts, staat er ook talent uit onze streek op het podium. Zo maakt acteur Peter Thyssen uit Sint-Gillis-Waas zijn comeback naast goede vriendin Sandrine Van Handenhoven uit Sint-Niklaas. Er staan deze zomer 32 shows op het programma.