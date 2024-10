Horeca Vlaanderen geeft 'huiswerk' aan lokale besturen

Horeca Vlaanderen is vandaag de straat opgegaan met hun campagne 'huiswerk'. Op die manier willen ze lokale besturen aansporen om in de komende bestuursakkoorden aandacht te hebben voor de noden van de horecasector. De campagne hield deze voormiddag ook halt in Lokeren. In de Durmestad zorgen het afvalbeleid en de leegstand voor belemmeringen. Huidig én toekomstige burgemeester Filip Anthuenis belooft om de tips van Horeca Vlaanderen in het achterhoofd te houden tijdens de komende legislatuur.