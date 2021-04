Horeca-uitbaters maken zich klaar voor heropening terrassen op 8 mei

In Doel, bij Beveren, hebben vandalen zondagavond wellicht brand gesticht. Dat gebeurde achter een verlaten woning aan de Engelsesteenweg. Een oud berghok en een aantal bomen ging in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar moest wel nog een tijdje nablussen. Omdat er verschillende brandhaarden waren, wordt er gedacht aan brandstichting. Getuigen zagen en hoorden ook verschillende mensen wegvluchten in de velden. De politie kwam met heel wat manschappen en middelen ter plaatse om de daders op te sporen. Er kwam zelfs een helikopter en een speurhond aan te pas. Voorlopig werd er niemand gevonden. Afgelopen week nog riep de burgemeester van Beveren op om, zeker in het weekend, weg te blijven uit het dorp. Het is er de laatste tijd erg druk en de coronamaatregelen worden niet altijd gerespecteerd. De gemeente laat de politie een extra oogje in het zeil houden, en het aantal stewards is verhoogd. Als het te druk wordt in Doel, dan kan het polderdorp afgesloten worden.