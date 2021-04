Horeca-uitbaters: "Enkel terras open kan, en graag, maar niet zonder extra steun"

Wat vele mensen zullen onthouden, en waar iedereen naar snakte is zover: de terrassen mogen openen en dat op 8 mei. Voor heel wat mensen is dat toch al iets, voor de horeca zelf is het een beetje dubbel. Want het is niet voor iedereen even rendabel. Veel zal afhangen of de premies al dan niet blijven. Vallen die weg, dan wordt het moeilijk. Dat zeggen alvast enkele horeca-uitbaters uit Sint-Niklaas en Melsele.