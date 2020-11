Positief geteste patiënten die geen intensieve zorg nodig hebben, die komen in aanmerking voor een opname in een herstelverblijf, tenminste als ze worden doorverwezen door het ziekenhuis zelf. Zo wordt in Aalst op dit moment het herstelverblijf De Toekomst ingeschakeld om coronapatiënten op te vangen. De doorverwezen coronapatiënten kunnen hier terecht wanneer ze door hun thuissituatie niet op een veilige en verantwoorde manier in quarantaine kunnen blijven. Het is dus eigenlijk een tussenschakel tussen het ziekenhuis en de thuisomgeving. Het verblijf moet ervoor te zorgen dat de capaciteit van de ziekenhuizen voldoende blijft voor nieuwe patiënten. In 'De Toekomst' is er momenteel plaats voor tien mensen.