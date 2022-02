Horeca mag dan toch aan raamverkoop doen tijdens 'kafeikescarnaval' in Aalst

In Lede heeft het deze nacht gebrand in de leegstaande feestzaal Eden Roc. De brand brak uit rond middernacht. Buurtbewoners zagen twee personen weglopen. De brandweer van Lede en Wichelen kwam ter plaatse om te het vuur te blussen. Wellicht werd er geprobeerd om vuur te maken in de open haard van de feestzaal, maar dat is dus fout gelopen. Het politieonderzoek is nog lopende, maar omdat het om een leegstaand pand gaat, gaat de politie ervan uit dat de brand is aangestoken. De feestzaal staat al enkele jaren leeg in afwachting van een herbestemming. Momenteel loopt er een aanvraag om hier tien huizen te zetten.